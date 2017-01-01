9. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Kocaeli Kitap Fuarı" sona erdi.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde "Kitap ve Medeniyet" temasıyla gerçekleştirilen fuara, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü yazarlarla okuyucuları bir araya getiren kitap fuarında, söyleşi, panel, çocuk aktivitelerini ve dinletileri de içeren bin 100'ün üzerinde etkinlik yapıldı. Fuarda yer alan 54 sahafın stantlarında sergilenen eski dergi, gazete ve kitaplar da ilgi odağı oldu.

Sahaflarda satışa sunulan eserler arasında 100 yıldan eski yayınlar dikkati çekerken, koleksiyonerlerin bulmakta zorlandığı bazı yayınların arşiv sayıları da sahafların stantlarında yer aldı.

Stant kuran 465 yayınevine ait kitaplara okuyucular yoğun ilgi gösterdi. Fuarda ayrıca 65 sivil toplum kuruluşu da stant açarak, tanıtım yapma imkanı buldu.

Fuarda çok sayıda yazar kitaplarını imzaladı, okurlarıyla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Oluşturulan AA standında kitapseverler, Türkçe, İngilizce ve Arapça almanak satın aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kayıtlarına göre, 13 Mayıs'ta açılan fuarı 9 günde 727 bin kişi ziyaret etti.

- Kocaeli Kitap Fuarı marka oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl geçmiş yıllara oranla fuara olan ilginin çok daha fazla olduğunu söyledi.

Kocaeli Kitap Fuarı'nın Türkiye genelinde marka olduğunu ifade eden Yeşildal, "Özellikle yayınevlerimizin ve ünlü yazarlarımızın ilgisi bu yıl çok daha fazla oldu. Ayrıca gençler kadar yetişkinlerin de kitaplara ilgi göstermesi bizi sevindirdi. Önümüzdeki yıl bu kalitenin ve katılımın daha da artacağına inanıyoruz. Fuarımıza ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

