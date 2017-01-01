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17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

21 Mayıs 2017 Pazar, 23:40
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Zara sahne aldı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 17. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, Zara konseriyle devam etti.

Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleşen etkinlikte Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Zara'ya üzerinde portresi bulunan su kabağı ile Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve bu yılki festivalin ana teması sevgiyi simgeleyen "Sevgi Taşı'' hediye etti.

Zara'nın sahne aldığı platforma lisedeki müzik öğretmeni, Alanya Gönül Dostları Korosu Şefi Esin Uskan da çıktı. Sürpriz karşısında şaşıran Zara, öğretmeninin elini öptü.

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