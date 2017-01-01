Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Zara sahne aldı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 17. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, Zara konseriyle devam etti.

Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleşen etkinlikte Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Zara'ya üzerinde portresi bulunan su kabağı ile Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve bu yılki festivalin ana teması sevgiyi simgeleyen "Sevgi Taşı'' hediye etti.

Zara'nın sahne aldığı platforma lisedeki müzik öğretmeni, Alanya Gönül Dostları Korosu Şefi Esin Uskan da çıktı. Sürpriz karşısında şaşıran Zara, öğretmeninin elini öptü.