Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

BİLECİK (AA) - Fenerbahçe'nin Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 80-64 yenerek şampiyon olması Bilecik'te coşkuyla kutlandı.
Bilecikli basketbolseverler maçı hava muhalefeti nedeniyle Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde izledi.
Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'u yenip kupayı kazanmasıyla Bilecikli taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
Bir grup taraftar ellerinde Fenerbahçe bayraklarıyla Tevfikbey Caddesi'nde sevinç gösterisinde bulundu.