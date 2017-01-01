Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

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GAZİANTEP (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe'nin, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyonluğa ulaşması, Gaziantep'te kutlandı.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan şampiyonluk maçı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nişantaşı sokağında dev ekran kuruldu.

Müsabakayı izleyen çok sayıda basketbolsever, karşılaşma oynanırken büyük heyecan yaşadı.

Fenerbahçe'nin 80-64 kazanarak şampiyonluğa ulaştığı final maçı sırasında vatandaşlar, yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli ekibe destek verdi.

Maçı izlemeye gelen taraftarlardan Hüseyin Demir, Büyükşehir Belediyesinin kendilerine böyle bir imkan sunmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Dev ekranda maçı izleyerek takımımıza destek verdik. İyi oynadık ve kazandık. Takımımı kutluyorum." şeklinde konuştu.