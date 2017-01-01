ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:10


GAZİANTEP (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe'nin, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyonluğa ulaşması, Gaziantep'te kutlandı.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan şampiyonluk maçı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nişantaşı sokağında dev ekran kuruldu.

Müsabakayı izleyen çok sayıda basketbolsever, karşılaşma oynanırken büyük heyecan yaşadı.

Fenerbahçe'nin 80-64 kazanarak şampiyonluğa ulaştığı final maçı sırasında vatandaşlar, yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli ekibe destek verdi.

Maçı izlemeye gelen taraftarlardan Hüseyin Demir, Büyükşehir Belediyesinin kendilerine böyle bir imkan sunmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Dev ekranda maçı izleyerek takımımıza destek verdik. İyi oynadık ve kazandık. Takımımı kutluyorum." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
MHP'li Muhittin Taşdoğan güven tazeledi
YEREL

MHP'Lİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN GÜVEN TAZELEDİ
Başkan Tahmazoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI
Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitimin durumu masaya yatırıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN DURUMU MASAYA YATIRILDI
Futbol turnuvasında şampiyon olan takıma altın ödülü
YEREL

FUTBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON OLAN TAKIMA ALTIN ÖDÜLÜ
MHP tek adayla kongreye gidiyor
YEREL

MHP TEK ADAYLA KONGREYE GİDİYOR
Fatma Şahin'e Kongrede önemli görev
YEREL

FATMA ŞAHİN'E KONGREDE ÖNEMLİ GÖREV
Şahinbey Belediyesi alıcı ile satıcıyı köy pazarında buluşturuyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ALICI İLE SATICIYI KÖY PAZARINDA BULUŞTURUYOR
Şahinbey Belediyesinden 19 Mayıs voleybol turnuvası
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİNDEN 19 MAYIS VOLEYBOL TURNUVASI
MHP Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi
YEREL

MHP GAZİANTEP İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ

GAÜN'de 252 öğrenci, beyaz önlük giyerek, klinik tıp eğitimine geçti
YEREL

GAÜN'DE 252 ÖĞRENCİ, BEYAZ ÖNLÜK GİYEREK, KLİNİK TIP EĞİTİMİNE GEÇTİ
Suriyeli yetimler Şehitkamil'de moral buldu
YEREL

SURİYELİ YETİMLER ŞEHİTKAMİL'DE MORAL BULDU
Halı ve Zemin Kaplamaları sektörü Domotex Turkey'de buluyacak
YEREL

HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI SEKTÖRÜ DOMOTEX TURKEY'DE BULUYACAK
Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE 19 MAYIS BİR AY BOYUNCA KUTLANDI
GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi
YEREL

GKV ÇOCUK ŞENLİĞİ VE OLİMPİYATLARINA BÜYÜK İLGİ
Gaziray projesi için düğmeye basıldı
YEREL

GAZİRAY PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
&quot;Bütün Kadınların Kafası Karışıktır&quot; adlı oyun Gaziantep'te
YEREL

"BÜTÜN KADINLARIN KAFASI KARIŞIKTIR" ADLI OYUN GAZİANTEP'TE
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (25 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)