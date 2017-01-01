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Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:20
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu


ADIYAMAN (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanan şampiyonluk maçı için Adıyaman'da dev ekran kuruldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından belediye otopark alanına kurulan dev ekrandan maçı izleyen çok sayıda taraftar, karşılaşma oynanırken büyük heyecan yaşadı.

Fenerbahçe lehine tezahürat yapan taraftarlar, sarı-lacivertlilerin karşılaşmayı 80-64 kazanmasının ardından Sümer Meydanı'nda sevinç gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kol kola girerek kutladı.

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