Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği

ZONGULDAK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ereğli Belediyesince düzenlenen Uluslararası Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Kibariye konser verdi.
Ereğli ilçesinde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kibariye, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kibariye'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Hakiki manada insan olmanın yolu aşktan geçer. Hakiki manada da sanatçı olmanın yolu samimiyetten, sıcaklıktan geçer, tarif etmeye gerek yok. En güzel örneğini sizlere getirdik." dedi.
Uysal ile Batı Karadeniz Romanlar Derneği tarafından sanatçı Kibariye'ye, ilçeye özgü hediyeler takdim edildi.