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Bodrum'da "Kaygı" filminin galası ve özel gösterimi yapıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:42
Bodrum'da "Kaygı" filminin galası ve özel gösterimi yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünya prömiyeri 67. Berlin Film Festivali'nde yapılan "Kaygı" filminin galası ve özel gösterimi gerçekleştirildi.

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik'in ilk uzun metrajlı filmi "Kaygı", Bodrum'da izleyiciyle buluştu.

Algı Eke'nin başrolünde oynadığı ve Özgür Çevik, Kadir Çermik, Leyla Selen Uçer, Nazan Kesal ve Taner Birsel'in de rol aldığı film, Bodrum Cinemarine'de gösterildi. İzleyenlere filmin senaristi de olan Özçelik ile oyunculardan Taner Birsel eşlik etti. Özçelik, filmin sonunda izleyicilerle söyleşiye katıldı.

Gösterime 12 Mayıs'ta giren film ile ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan yönetmen ve senarist Özçelik, filmin hafıza ile ilgili olduğunu belirtti.

Yaklaşık 14 yıl boyunca kültür, sanat ve sinema üzerine televizyon programlarının yanı sıra sinema yazarlığı yaptığını anlatan Özçelik, üç kısa film yazıp yönettiğini, ayrıca iki belgesel filmin de ortak kurgucusu olduğunu kaydetti.

Filmle ilgili gelişmelerden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Özçelik, "Bu yıl bizim için en büyük sürpriz, Berlin Film Festivalinde panoramaya seçilmiş olmamızdı. Çok güzel geçti. Akabinde Amerika'da South by Southwest Film Festivali'nde öne çıkan kadın yönetmenlere verilen ödülü aldık." diye konuştu.

Filmin, yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklerde yer almaya devam ettiğini belirten Özçelik, şehir şehir gezerek seyirciyle buluşmaya çalıştıklarını vurguladı.

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