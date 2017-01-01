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Ordu-Giresun Havalimanı hizmette ikinci yılını tamamladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:46

ORDU (AA) - Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı hizmette ikinci yılını tamamlarken, havalimanını kullanan yolcu sayısı 1 milyon 460 bini buldu.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalanının resmi açılışının 22 Mayıs 2015'te yapıldığını hatırlattı.

Havalimanı'ndan 2 yılda yaklaşık 1 milyon 460 bin yolcu yararlandığını bildiren Balkanlıoğlu, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan havalimanın tahminleri alt üst ettiğini dile getirdi.

Balkanlıoğlu, havalimanının turizm açısından bölgeye çok ciddi katkısı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de en çok yolcunun kullandığı havalimanları arasında yer alan havalimanında yazın yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Havalimanının inşasında 36 milyon ton taş kullanıldığını anımsatan Balkanlıoğlu, "Deniz dalgalarından adeta kale gibi korunan havalimanı hiç kuşkusuz en çok Ordu ve Giresunlu gurbetçilerimizin yüzünü güldürdü. Havalimanı sayesinde gurbetteki vatandaşlarımız bir saat içinde ailelerinin yanında olabiliyor. Bu havalimanı bölge halkı için vazgeçilmez bir proje oldu." diye konuştu.

- 11 bini aşkın sefer yapıldı

Balkanlıoğlu, havalimanından şu ana kadar 11 bin 400 uçak seferinin yapıldığı bilgisini de vererek, "Havalimanından 2 yılda yaklaşık 1 milyon 460 bin yolcu yararlandı. Ayrıca havalimanından şimdiye kadar 10 bin 350 ton yük taşındı. Günlük ortalama 21 sefer düzenleniyor. Bu sefer sayısı yaz ve kış aylarında ise değişebiliyor." şeklinde konuştu.


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