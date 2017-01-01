ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Amanos Dağları'nda teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:01
Amanos Dağları'nda teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Amanos Dağları Aysekisi mevkisinde bulunan taş ocağına teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında görevlendirilen operasyon timleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan uzman çavuş, tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Osmaniye'de off-road heyecanı
YEREL

OSMANİYE'DE OFF-ROAD HEYECANI
Osmaniye'de &quot;2. Off-Road Şenliği&quot; başladı
YEREL

OSMANİYE'DE "2. OFF-ROAD ŞENLİĞİ" BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı