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Edirne'de köpeği zehirleyip ağıldaki koyunları çaldılar

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:38
Edirne'de köpeği zehirleyip ağıldaki koyunları çaldılar

EDİRNE (AA) - Edirne ve çevre illerinde, ağıllardan küçükbaş hayvan çalan 4 şüpheli yakalandı.

Edirne ile Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de ağıllardan küçükbaş hayvan çalan şüphelileri takibe aldı.

Keşan bölgesinde hırsızlık girişimi istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, Suluca köyündeki bir ağılda çoban köpeğini tavuk etiyle zehirleyerek 54 koyunu çalan zanlıların bulduğu kamyonu takip etti.

Kovalamaca sırasında kamyondaki zanlılar jandarma ekiplerine ateş etti. Ekipler de aracı, lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Kamyondaki E.Ö (42), M.Y (33), T.Ü (35), G.Ç (29) gözaltına alındı.

-Sürüsünün çalındığından haberi yok

Jandarma ekipleri olaydan sonra koyunları teslim etmek için sahibine götürdü. Koyunlarının çalındığından haberi olmayan vatandaş ekipleri görünce şaşırdı.

Bu arada, şüphelilerden E.Ö'nün Keşan ve Malkara'daki ağıllarında yapılan aramada 36 küpesiz koyun bulundu. Bu koyunlardan bazılarının Çanakkale Evreşe beldesi ve Keşan ilçesindeki dört ağıldan çalınan koyunlar olduğu değerlendirildi. Bu koyunlar da sahiplerine verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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