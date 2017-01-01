Operasyonlar, PKK'da çözülmeleri başlattı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Son dönemde etkili operasyonlar ve hava harekatları sonucu terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiği ifade edilen açıklamada, örgüt mensuplarının büyük korku ve panik içerisine girdikleri aktarıldı.

Operasyonların aralıksız ve kararlı şekilde devam ettirilmesinin sonucu olarak, örgüt içerisinde çözülmelerin başlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda 21 Mayıs 2017'de 155 ve 156 ihbar hatlarını arayan 2 bölücü terör örgütü mensubu, Çukurca yolunda bulunan bir iş yerine saklandıklarını, örgütten kaçtıklarını ve silahlarıyla teslim olmak istediklerini beyan etmişlerdir. İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen unsurlar, zırhlı araçlarla derhal ihbarın yapıldığı bölgeye sevk edilmiştir. Teslim olmak isteyen 2 bölücü terör örgütü mensubu bir adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silahla yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve adli tahkikata başlanmıştır."

Açıklamada, teröristlerin ilk ifadelerinde, 16 Mayıs'ta ilçeye bağlı Oğul köyü kırsalına gerçekleştirilen hava harekatında "Mordem" kod adlı terörist Ş.A. ve sorumluluğundaki bölücü terör örgütü mensubu grubun etkisiz hale getirildiğini ve kendilerinin de bu bölgeye "Oğul kırsalındaki örgüt mensuplarının ölmesi sebebiyle görevlendirildiğini" beyan ettikleri bildirildi.

- Saldırı talimatlarını veren terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen "Mordem" kod adlı terörist Ş.A'nın Hakkari'de devlet yanlısı kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı talimatı verdiği aktarıldı.

Terörist Ş.A'nın 2014-2017'de Hakkari-Çukurca karayolunda gerçekleştirilen saldırılara bizzat katıldığı ve 8 Mayıs'ta Çukurca-Üzümlü karayolunda güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıyı düzenleyen kişi olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ş.A'nın, 2017 Nisan ayı itibarıyla Hakkari'de ikamet eden işbirlikçi şahıslar vasıtasıyla sansasyonel eylem arayışı sürdürdüğü, söz konusu bölücü terör örgütü mensubunun Hakkari Belediye kayyum vekili ve Hakkari Belediye Meclis üyelerine yönelik eylem/saldırı talimatı verdiği, 2016-2017 yıllarında kış üslenmesi amacıyla Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında bulunduğu sırada, ilimiz merkezindeki devlet yanlısı şahıslara yönelik saldırı/eylem talimatı verdiği, 22 Şubat'ta yapılan operasyonla söz konusu eylemi gerçekleştirecek şahsın yakalanarak eylem/saldırının engellendiği, araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından ilimiz merkez Oğul kırsal alanına geldiği şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."