Mersin merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt içerisinde sorumlu il imamı, büyük bölge sorumlusu, küçük bölge sorumlusu, yurt sorumlusu, eğitim danışmanı, FETÖ kurumları sorumlusu, bölge talebe sorumlusu, gazete sorumlusu, sohbet ve ünite sorumlusu düzeylerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Terörle mücadele ekiplerince 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Mersin'de 4, Hatay'da 1, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 2, Ankara'da 1, Konya'da 1, Malatya'da 1, Osmaniye'de 2 kişi gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerinde de arama yapılan 13 şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.