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GAP Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi Tanıtım toplantısı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:19

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölgenin mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtacaklarını, bu sayede hem gelir artışı hem de istihdama yönelik çalışma oluşturulacağını bildirdi.

Karahocagil, Grand Otel'de düzenlenen GAP Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi Tanıtım toplantısında, projenin en önemli master planlardan biri olduğunu söyledi.

Bölgenin rekabet üstünlüklerinin bulunduğunu, bunlardan birinin turizm olduğunu ifade eden Karahocagil, kentin gastronomi alanında da ciddi potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Gastronomi açısından bölgenin güçlü yanlarını bildiklerini Gaziantep'in bu alanda önemli bir merkez olduğunu anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in mutfağı, kültürü, tarihi ile çok farklı bir yeri vardır. Bu yüzden projenin başlangıcının gururunu yaşıyoruz. Bu projeyle bölgeye has ürünlerinin türevlerini oluşturacağız. Bu ürünleri üretecek kurum, kuruluş, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirecek çalışmalar olacaktır. Bu projeyle bölgenin mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtacağız. Bu sayede bölgede hem gelir artışı hem de istihdama yönelik bir çalışma oluşacaktır. Gerçekten çok özel bir proje. Bu projenin oluşmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin Avrupa Birliği finansmanıyla yapıldığını belirtmek istiyorum."

Sadrettin Karahocagil, ayrıca proje için çok iyi bir ekip oluşturduklarını ve güzel işlere imza atacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda gıda kümelenmesini oluşturacaklarını, organik tarımın bölgede katma değerini artıracaklarını anlatan Karahocagil, böylece çok fazla katma değer sağlayan ürünler üretmek istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından projenin sunumu yapıldı.

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