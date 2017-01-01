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15 Temmuz'da kaybettiği sağlığına yeniden kavuştu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:43
15 Temmuz'da kaybettiği sağlığına yeniden kavuştu

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi görmesine rağmen iyileşemeyen Ömer Ersalıcı, Kocaeli'de aldığı ultrasonik tedaviyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Darbe girişimi gecesi İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ayağına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle tedavi gören ancak iyileşemeyen ve aynı zamanda şeker hastası olan 62 yaşındaki Ersalıcı, gördüğü 3 aylık ultrasonik tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Özel Kocaeli Tıp Merkezi Yara Bakım Birimi Koordinatörü Deniz Yahcı, düzenlendiği basın toplantısında, Ersalıcı'nın çeşitli hastanelerde tedavi yapılmasına rağmen sonuç elde edilemediğini ve hastanın daha sonra kendilerine yönlendirildiğini kaydetti.

Yahcı, hastanın geldiğinde ölü dokulara sahip yarası bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bu yaranın iyileşmeme nedeni hastanın dolaşım bozukluğunun olması. Dolaşım bozukluğu hastanın toplar damarlarında aşağıya doğru giden kanın yukarıya atılamaması ve buna bağlı venöz ülser dediğimiz bir destek de aslında yaranın iyileşmesini engelliyor. Hastamız, şeker hastası. Bundan dolayı da yaranın iyileşmesi çok daha geç oluyor. Ersalıcı'da normal uygulanan tedavi yöntemlerinin dışına çıktık. Yara tedavi birimimiz dünyadaki birçok ekipmana sahip. Ömer Amcanın yarasındaki ölü dokuları ultrasonik yara tedavi yöntemiyle temizledik. Burada temizleme işlemi yaparken, aynı zamanda da ultrasonik ses dalgalarıyla dolaşımı hızlandırdığımız için yaranın daha fazla kanlanmasını ve oksijenlenmesini sağlıyoruz."

- "Vakumlama yöntemiyle oradaki dokuları alıp yaranın üzerine naklettik"

Yaraya dışarından oksijen verdiklerini anlatan Yahcı, bu sayede yaranın hızlı iyileşmesini sağladıklarını bildirdi.

Yahcı, klasik yöntemlerin dışındaki yöntemleri kullandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"3 ayın sonunda yara iyileşmesini sağladık. Ömer Amcanın yarası şu anda tamamen iyileşti. Yara iyileşmesini belirli seviyeye getirdikten sonraki kapama yöntemimiz bizim için en özellikli yöntemlerden bir tanesi. Yarayı deri yaması dediğimiz greftleme yöntemiyle kapattık ancak bu sıradan greftleme yöntemi değil. Greftleme yönteminde hastanın bacağındaki başka bir bölgeden üst deriyi alırsınız ve yaranın olan yerine nakledersiniz. Aldığınız yerde de ikinci bir yara açmış olursunuz. Burada vakumlama yöntemiyle oradaki dokuları alıp yaranın üzerine naklettik. Bu aslında bizim 2016 yılındaki Dünya Yara Bakım Kongresi'nde 877 vaka arasında 1. seçilerek ödül aldığımız yöntemdir. Bu yöntemin avantajı, alınan noktada yeni yara açmıyorsunuz. Naklettiğiniz hücreleri ektiğiniz yara yerinde de o hücreler yaranın dokusuna geçtiği gibi aynen çevre dokuların renginde ve yapısında oluyor ve hiçbir şekilde orada yama olduğu belli olmuyor. Bu yöntemle izsiz şekilde yarayı kapattık. Şu anda hafif çukur o da yakında dolacak. Yara olduğu belli olmayacak."

Ersalıcı da 15 Temmuz'da yaşanan acıları duyunca kahrolduğunu ve o günü hatırlamak istemediğini söyledi.

Yarasının uzun süren tedavi sonucunda iyileşmediğini ifade eden Ersalıcı, uygulanan tedavi yöntemiyle yarasının iyileşmeye başladığını dile getirerek, "Yaşı benden küçük ama müsaade etse de elini öpsem. Eli öpülesi bir insan. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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