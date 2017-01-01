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Muharrem Usta'dan istikrar vurgusu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:46

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, temel ilkelerinin stratejik iş planıyla sürekli gelişim ve istikrar olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasında 12 puan kaybederek Avrupa kupasına katılma şansını zora sokan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal eleştirilerin odağında yer alırken, kulüp başkanı Muharrem Usta'dan istikrar vurgusu geldi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük tavırlarla yeteri kadar bedel ödendi. Temel ilkemiz, stratejik iş planıyla sürekli gelişim ve istikrar." ifadesini kullandı.


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