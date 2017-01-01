Eşinin şehit olduğunu hastanede öğrendi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, PKK'lı teröristlerle Amanos Dağları'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in eşi Seda Sevinç, acı haberi, eşinin yaralandığı bilgisi üzerine geldiği hastanede aldı.

Seda Sevinç, eşi Hasan Sevinç'in çatışmada yaralandığı bilgisi üzerine askeri görevliler tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada eşinin şehit düştüğünü öğrenen Seda Sevinç, gözyaşı döktü.

Sevinç, eşinin silah arkadaşları tarafından teskin edilmeye çalışırken, şehidin küçük kızı da askerlerin verdiği meyve suyunu içti.

Öte yandan, Osmaniye Valisi Kerem Al da beraberindeki Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir uzman çavuş kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

