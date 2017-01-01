Kastamonu'da define arayan 6 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da define arayan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ilçenin yakınındaki ormanlık alanda define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Zanlılar, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan 1 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, 5 metre ip, merdiven ve kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.