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Kastamonu'da define arayan 6 kişi yakalandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:52

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da define arayan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ilçenin yakınındaki ormanlık alanda define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Zanlılar, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan 1 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, 5 metre ip, merdiven ve kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.

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