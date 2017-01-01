Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 2,4 milyar yıllık "siyanobakteri fosili" sergilendi.

Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği Başkanı Yusuf Öncül tarafından Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'nde "Paleontoloji Geçmişin İzleri" sergisi açıldı. Çeşitli canlılara ait 50 fosilin bulunduğu sergide dünyanın en eski canlısı olarak bilinen siyanobakteriye ait 2,4 milyar yıllık fosil de yer alıyor.

Öncül, burada yaptığı açıklamada, dernek olarak 3 yıldır eğitim kurumlarında paleontoloji bilimini anlatmak için konferanslar verdiklerini ve sergiler açtıklarını söyledi.

Açtıkları sergide paleontolojik eserlerin yer aldığını belirten Öncül, "Bizim amacımız bu sergileri açarak daha çok insana ulaşmak ve bu bilimi tanıtmaktır. Sergimizin içerisinde tek hücreli olan siyanobakteriden tutun da çok hücreli olan 513 milyon yıllık deniz lalesi ve 350 milyon yıllık 6 bin tane göze sahip trilobit mevcut." diye konuştu.

- Türkiye'de ilk kez Çankırı'da sergileniyor



Sergide, çeşitli canlı fosillerinin yanında 2,4 milyar yıllık siyanobakteri fosilinin de bulunduğuna dikkati çeken Öncül, şunları söyledi:

"Siyanobakteriler 3,7 milyar yıllık bir geçmiş ile dünyanın en eski canlısı olarak biliniyor. Elimizde bulunan fosil Amerika'da bulunmuştur. Siyanobakteriler tek hücreli olduğu için sadece mercek altında görülür. Ayrıca siyanobakteriler bugün de ırmaklarda, denizlerde yosunları oluşturur. Ayrıca bu bakteriler fotosentez yapabiliyor, dünyadaki oksijen miktarının yüzde 30'unu siyanobakteriler sağlıyor. Türkiye’de bizden başka kimsede siyanobakteri fosili yok, bunu da ilk kez Çankırı’da sergiliyoruz."

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç de öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Çankırı'daki çocukların hiçbir şeyden noksan kalmadan eğitim almalarını ve kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini ifade eden Dinç, "Elimizden geldiğince bütün imkanları öğrencilerimizin, yavrularımızın önüne sereceğiz. Bugün yaptığımız çalışma da bunlardan bir tanesidir." dedi.