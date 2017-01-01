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49 yaşında mezuniyet heyecanı yaşadı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:59
49 yaşında mezuniyet heyecanı yaşadı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 49 yaşındaki Abdurrahman Akbaba, Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünden mezun oldu.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Akbaba, 2015'te girdiği sınavda Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandı.

Aynı zamanda Yıldızeli Belediyesinde çalışan Akbaba, okulunu da ihmal etmeyerek 2 yılda mezun oldu. Kendinden yaşça küçük sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet heyecanı yaşayan ve kep fırlatan Akbaba, azmiyle gençlere örnek oldu.

Okumanın yaşı olmadığını belirten Akbaba, "1980’li yıllarda ihtilal nedeniyle okula gidemedim. Evin tek oğluydum. Ailem darbe nedeniyle korkup beni okula göndermedi. İçimde okuma hevesi vardı. Eğer okumadan ölseydim gözüm açık giderdim." ifadelerini kullandı.

En azından 2 yıllık yüksekokul bitirmek istediğini ve sınavlara girdiğini aktaran Akbaba, "2015 yılında girdiğim üniversite sınavlarında aldığım 206 puanla Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandım. Üniversite ve okul yönetimimiz okula devam etmemde ve okulu başarıyla tamamlamamda bana çok destek oldu. Allah hepsinden razı olsun." açıklamasında bulundu.

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