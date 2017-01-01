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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği, il sınırları içerisindeki bazı noktalarda insansız hava aracı (İHA) ve drone kullanımını yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda drone ve İHA'larla ilgili bazı kararlar alındığı ve uçuşların izne tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada, kararla drone ve İHA'ların milli güvenlik için hassasiyet arz eden kurumlar ve askeri güvenlik bölgeleri üzerinde izinsiz uçuş yapmalarının, fotoğraf ve görüntü çekmelerinin engellenmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Drone ve İHA'ların kamera harici yük taşıma kapasitelerinin artırıldığına işaret edilen açıklamada, terör örgütü mensuplarınca hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar ile güvenlik güçlerine bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılması ihtimaline karşı bu tür araçların kullanımının denetlenmesi ve izne tabi olmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kararın drone, İHA ve motorlu çok hafif hava araçlarını kapsadığı aktarılan açıklamada, izinsiz uçuşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, yasağın devlet büyükleri geldiğinde il genelinde, Kırşehir Valiliğine bağlı kurumlar, emniyet ve askeri birimler, otogar, stadyum, doğalgaz ve elektrik hatlarının bulunduğu bölgelerdeki hava sahasında uygulanacağı kaydedildi.