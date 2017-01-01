FETÖ'den aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan öğretmen, polisin yol uygulaması sırasında yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla-Aydın karayolunda yaptıkları uygulama kapsamında bir otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde sürücü İ.A'nın Muğla'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit eden ekipler, durumu Terörle Mücadele Şubesi'ne bildirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. İ.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.