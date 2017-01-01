Eğitime destek için okul bahçesinde tezgah açtılar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası üyeleri, eğitime katkı sağlamak amacıyla okul bahçesinde tezgah açtı.

Pazarcı esnafının, eğitime destek amacıyla Değirmendere Müfit Saner İlkokulu bahçesinde açtıkları tezgaha vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilçede bir ilk olduğunu söyledi.

Amaçlarının çocuklara pazarcılık ruhunu öğretmek olduğunu ifade eden Gülsuyu, "Bu etkinliğe hepimizin katılmasıyla güzel bir hava oluştu. Biz hep birlikte güzeliz. Burada akşama kadar süren bu etkinliğin tüm geliri okulumuza bağışlanacaktır. Katkı sağlayan her kese teşekkür ederim." diye konuştu.

Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer de pazarcı esnafı olarak sosyal hayatın içinde bulunduklarını ifade etti.

Eğitime destek vermek için bu etkinliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Tuncer, "Okulumuzun yararına bahçesinde tezgah kurduk. Kurulan tezgahın bütün geliri okulumuza ait olacaktır. Buradaki amaç öncelikle öğrencilerimize pazarcıların zor şartlarında para kazandığını öğretmek ve bu kazanılan parayı en değerli yerlere harcamaktır. Bunun dışında eğitime katkı sağlamak için bu etkinliği gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.