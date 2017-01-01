ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eto'o'ya unvan için 2 gol gerekli

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:27


ANTALYA (AA) - Antalyaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 36 gole ulaşan Samuel Eto'o'nun, kulüp tarihinin ligdeki en golcü ismi olmasına 2 gol kaldı.

Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçta iki kez fileleri havalandıran Eto'o, kalan 2 haftada 2 gol bulursa Antalyaspor'un lig tarihindeki en golcü futbolcusu unvanına sahip olacak.

Antalyaspor Kulübünden yapılan "Eto'o'nun krallığına 2 gol kaldı" başlıklı yazılı açıklamada, Kamerunlu futbolcunun, 37 golle Tita'ya ait bu unvanı eline geçirmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Eto'o 2 gol daha atması halinde toplamdaki gol sayısını 38'e çıkaracak ve 37 gollü Tita'yı da geride bırakıp Antalyaspor'umuzun gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olacak." ifadesi kullanıldı.

Antalyaspor, ligde kalan 2 haftada deplasmanda Kasımpaşa ve içi sahada Gaziantepspor ile karşılaşacak. Şu anda Antalyaspor'un Süper Lig'deki en golcü futbolcusu unvanına sahip olan Tita, 5,5 sezonda 37 gol atmıştı. Geçen sezon 20 gol atan Samuel Eto'o, Antalyaspor tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi olmuştu.

Takım kaptanı Eto'o, şu anda, kulüp tarihinde 2 sezonda toplam 36 gol atmayı başaran ilk ve tek futbolcu durumunda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Emniyete modern kompleks hizmet binası
YEREL

EMNİYETE MODERN KOMPLEKS HİZMET BİNASI
Kepez'de ramazan etkinlikleri
YEREL

KEPEZ'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Kepez'in yıldızları formalarını aldı
YEREL

KEPEZ'İN YILDIZLARI FORMALARINI ALDI
Aksoy, güven tazeledi
YEREL

AKSOY, GÜVEN TAZELEDİ
Kepez'de dev ekranda maç keyfi
YEREL

KEPEZ'DE DEV EKRANDA MAÇ KEYFİ
CHP'liler gençlik pikniğinde buluştu
YEREL

CHP'LİLER GENÇLİK PİKNİĞİNDE BULUŞTU
Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali
YEREL

ULUSLARARASI ÇOK KISA FİLMLER FESTİVALİ
Gençlik cazla buluştu
YEREL

GENÇLİK CAZLA BULUŞTU
Alanya Oba'da kanalizasyon seferberliği
YEREL

ALANYA OBA'DA KANALİZASYON SEFERBERLİĞİ
Zeytinköy'de kermes düzenlendi
YEREL

ZEYTİNKÖY'DE KERMES DÜZENLENDİ
Antalya'da ramazan etkinlikleri
YEREL

ANTALYA'DA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Esnafın ramazan hareketliliği başladı
YEREL

ESNAFIN RAMAZAN HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali başlıyor
YEREL

ULUSLARARASI ÇOK KISA FİLMLER FESTİVALİ BAŞLIYOR
Döşemealtı &quot;Gençlik Haftası' kutlamaları
YEREL

DÖŞEMEALTI "GENÇLİK HAFTASI' KUTLAMALARI
Muratpaşa'nın araç filosu güçleniyor
YEREL

MURATPAŞA'NIN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Besmele yazılı tabloyu hediye etmek için Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor
YEREL

BESMELE YAZILI TABLOYU HEDİYE ETMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI'NIN YOLUNU GÖZLÜYOR
Devlet Bahçeli Antalya'ya geliyor
YEREL

DEVLET BAHÇELİ ANTALYA'YA GELİYOR
Döşemealtı'na trafik parkı
YEREL

DÖŞEMEALTI'NA TRAFİK PARKI
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
5. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri
YEREL

5. LAMOS ARENA KARAKUCAK BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ
20. Uluslararası Şampiyonalar Güreş Turnuvası
YEREL

20. ULUSLARARASI ŞAMPİYONALAR GÜREŞ TURNUVASI
Beşiktaş'ın efsane ismi &quot;Baba Recep&quot; toprağa verildi
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN EFSANE İSMİ "BABA RECEP" TOPRAĞA VERİLDİ
Oğlunu görmek için bıçakla kreşi basan zanlı tutuklandı
YEREL

OĞLUNU GÖRMEK İÇİN BIÇAKLA KREŞİ BASAN ZANLI TUTUKLANDI
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı