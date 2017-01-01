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16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:29

MERSİN (AA) - Geleneksel Hint danslarını modern dansla buluşturan, tanınmış dans grubu Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu, "A Passage to Bollywood" müzikali ile 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kapanışında sahne alacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya turneleri gerçekleştiren grup, 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kente gelecek.

Ashley Lobo’nun koreografisini yaptığı, romantizm ve dramayla bezeli tiyatral fantezi "A Passage to Bollywood" müzikali, festivalin kapanış etkinliği olarak 25 Mayıs saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Klasik Hint ile modern dans temalarını birlikte barındıran müzikal, 22 kişilik genç bir kadroyla izleyicinin karşısına çıkacak.

Müzikal, hayallerinin peşinden koşarak Mumbai’ye giden bir gencin hikayesini anlatıyor.



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