Arjantin'den bisikletle balayına çıkan çift Bilecik'te

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BİLECİK (AA) - Balayı için bisiklet ile Arjantin'den yola çıkan ve 4 bin kilometrelik mesafe kateden çift, Bilecik'te mola verdi.

Mart ayında bisiklet ile yola çıkan Arjantinli Benjamin Ciancio ve Fransız Julia Ciancio'yu, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz karşıladı.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ciancio çiftinin Arjantin'den dünyadaki farklı kültürleri öğrenmek için bisiklet ile yola çıktığını ve 4 bin kilometrelik yolculuk yaptığını belirtti.

Yeni evli çifte Bilecik'i tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Yavuz, Ciancio çiftinin Türkiye'den sonra Orta Asya üzerinden Uzak Doğu ve Japonya'ya geçmeyi planladığını sözlerine ekledi.

