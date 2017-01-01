Şiddetli rüzgardan zarar gören Artvinlilerin yaraları sarılacak

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ARTVİN (AA) - Artvin'de bir ay önce etkili olan şiddetli rüzgarın yol açtığı maddi zararın giderilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca 418 bin liralık ödenek tahsis edildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 23 Nisan'da etkili olan şiddetli rüzgarın neden olduğu afet sonrası, valiliğin talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi teknik ekiplerince sürdürülen hasar tespit çalışmalarının, bir aylık kısa bir sürede tamamladığı belirtildi.

Hasar tespit çalışmaları neticesinde il genelinde 369 konutta ağır, orta ve hafif dereceli hasarlar tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları sonrası Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın talimatları doğrultusunda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından ilimize 418 bin liralık ödenek tahsis edilmiştir. Ödenek, kısa sürede mağdur vatandaşlara dağıtılarak mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Artvin'de, 23 Nisan'da etkili olan şiddetli rüzgarda, bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmış ve il genelinde çok sayıda konutta hasar meydana gelmişti.



