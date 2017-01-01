Sakarya'da FETÖ/PDY davaları

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüte finansman sağlamak" suçlarından dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmen sanık Salih Köse, tutuksuz sanık doktor Fatih Öz ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından söz verilen, "örgüt üyeliği ve örgüte finansman sağlamak" suçlarından yargılanan sanık Köse, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, örgüte finansal destek vermediğini savundu.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Köse, cep telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u da indirmediğini ileri sürdü.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını ve sanık Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "ByLock" yazışma içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılmasına, sanık Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada yargılanan, KHK ile ihraç edilen ve "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuksuz sanık doktor Fatih Öz ise geçen yıl darbe girişimden önce Sakarya'ya tayin olduğunu belirterek, "ByLock kullanmadım, indirmedim. Telefonumun internetini paylaşıma açmıştım, bana bağlanan biri indirmiş olabilir. FETÖ ile hiçbir bağlantım yok, suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasına ve ByLock konuşma içeriğinin Emniyet Müdürlüğünden istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.