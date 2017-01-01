Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ:

MANİSA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri F Grubu'nda ikinci olmalarına rağmen dünya sıralamasından dolayı şampiyonaya katılacaklarını bildirdi.
Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayında Meksika'da oynanacak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için Turgutlu'daki elemelerde 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldıklarını hatırlattı.
Turgutlu'daki elemelerde mücadele eden oyuncuları kutlayan Üstündağ, şöyle konuştu:
"Çok iyi bir mücadele sergilediler ama bunun sonunda 2-0 öndeyken, bir anda demoralize oldular, 3-2 kaybettik. Oraya inşallah dünya sıralamasından dolayı katılacağız. Bakalım orada tekrar Rus takımı ile karşılaşacağız, rövanşı alırız. Dünya sıralamasında bir derece elde etmek istiyoruz. İnanıyorum bu kızlar bu dereceyi elde edeceklerdir."
- Dünya şampiyonası
14-23 Temmuz'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ev sahibi Meksika, Çin, Japonya, Mısır, Brezilya, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Rusya ve Polonya'nın yanı sıra dünya sıralamasına göre 6 takım daha katılacak.