Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Şunu gururla ve inanarak söylüyorum ki Türkiye'de çok iyi giden şeyler var, iyi giden alanlar var, onlardan birisi de eğitimdir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Turkcell tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de ilk, orta ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü, 7 milyonun üzerinde öğrencinin de yüksek eğitim aldığını belirterek "Toplam 25 milyon. Anne ve babalarını sayarsanız 75 milyon. Bu demektir ki Türkiye'nin hepsi Milli Eğitim ailesinin birer mensubudur." diye konuştu.

Dolayısıyla eğitimde yapılanların herkesi ilgilendirdiğini, bu alandaki eksiklikleri de herkesten çok kendilerinin bildiğini ifade eden Yılmaz, "Şunu gururla ve inanarak söylüyorum ki Türkiye'de çok iyi giden şeyler var, iyi giden alanlar var, onlardan birisi de eğitimdir. Herkes hep aleyhte konuşur, eksiklikleri söyler ama istisnalar kuralı bozmaz. Kesinlikle Türkiye'de iyi giden şeylerin arkasında eğitim var." dedi.

Ulaşımda iyi şeyler yapılıyorsa bunları yapan mühendis ve işçilerin Türkiye'deki okullardan mezun olduğunu, ekonomide iyi şeyler oluyorsa bu ekonomistlerin Türkiye'deki okullardan mezun olduğunu, Türkiye dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi ise bu başarının da başka ülkelerin yöneticilerine ait olmadığını anlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu milli geliri kim üretti? Bizim insanımız üretti. O halde en büyük zenginliğimiz nedir? Beşeri sermayedir. Türkiye'nin en büyük zenginliği beşeri sermayesidir. Ne petrolü var ne doğalgazı var ne de madenleri var. Eğer Türkiye 200'ün üzerindeki ülkede dünyada 16'ncı sıradaysa satınalma gücü paritesi bakımından dünyada 14'üncü sıradaysa bu başarısını beşeri sermayesine borçludur. Beşeri sermayesine taban oluşturan da eğitimdir. Yeter mi? Yetmez, eksikliğimiz var. Eksikliğimiz nedir? Milli gelirimizin 2 trilyon dolar olmasını istiyoruz, 860 milyar dolar değil. Kişi başına düşen milli gelirin 11 bin dolar değil 25 bin dolar olmasını istiyoruz. Yıllık ihracatımızın 143 milyar dolar değil 500 milyar dolar olmasını istiyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için eğitime daha çok önem vermek lazım."

- Milli gelirin yüzde 5,8'i eğitime

Eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Yılmaz, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 5,8'inin eğitime ayrıldığını, bu oranın OECD ülkelerinde ortalama yüzde 5,2 olduğunu aktardı. Merkezi hükümet bütçesinin de yüzde 20'sinin eğitime ayrıldığına işaret eden Yılmaz, bu oranın 2002'de yüzde 10 civarında olduğunu vurguladı.

Bakan Yılmaz, daha kaliteli eğitim vermek, sanayi 4.0'da öncü ülke rolünü üstlenmek gerektiğini bildirerek "Türkiye'de bu alanda kodlama eğitimi vermeliyiz. Önümüzdeki yıldan itibaren 1'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar kodlama eğitimi vereceğiz." dedi.

Okul öncesi eğitimin önemine de dikkati çeken Yılmaz, şu anda Türkiye'de 5 yaş çocukların yüzde 60'ına eğitim verildiğini, hedefin tüm çocuklara okul öncesi eğitim vermek olduğunu söyledi.

- Özel yeteneği olan çocuklara özel eğitim

Özel yeteneği olan çocuklara normal eğitimin yanında ilave eğitim verilmesi gerektiğini, bu ihtiyacı karşılamak üzere Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) açıldığını ifade eden Yılmaz, halen 80 ilde 110 merkezde 25 bine yakın öğrencinin eğitim aldığını dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'de dünyaya örnek olmuş birçok insan bulunduğunu, Nobel Kimya Ödülünü alan Aziz Sancar'ın, Yale Üniversitesinde dünyanın en genç profesörü olan Oktay Sinanoğlu'nun Türkiye'de ilk, orta ve lise eğitimi aldığını ve bu kişilerin başarılarını Türkiye'de aldıkları eğitime borçlu olduklarını belirttiklerini anlattı.

Eksikliklerin de farkında olduklarını belirten Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne yapmak lazım? İnsanlarımıza özgüven kazandırmak lazım. Bakın Türkiye çok sıkıntılı bir dönemden geçti. 'Toplu iğne dahi yapamayız.' denilen dönemden, 'Asılacaksan İngiliz ipiyle asıl.' denilen dönemden şimdi kendi helikopterimizi yapıyoruz, kendi tankımızı yapıyoruz, kendi eğitim uçağımızı yapıyoruz, kendi uydumuzu yapıyoruz, kendi füzemizi yapıyoruz. Bunlar gerçekten en üst teknolojiye sahip olanlar tarafından, bunu benimsemiş insanlar tarafından üretilir. Dolayısıyla Türkiye eğitimde çok iyi bir yolda ilerliyor ve daha yapmamız gerekenler var." dedi.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde alanında uzman öğretmenlerce disiplinler arası eğitim programlarıyla bilim ve sanat eğitimleri verildiğine işaret eden Yılmaz, buralarda yetişen çocukların geleceğin Türkiyesinde lider, yönetici olmasını istediklerini vurguladı.

Yılmaz, "Şundan emin olunuz Türkiye'nin bugünü her alanda dünden daha iyidir. Eksikliklerimiz var, inşallah o eksikliklerimizi de tamamlarsak elbirliği içerisinde, inşallah Türkiye'nin yarınını da bugünden daha iyi yapacağız." diye konuştu.

Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet, açılış konuşmalarının ardından Bilim ve Sanat Merkezleri Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Yılmaz, stantları tek tek gezerek öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi ve bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve eşinin koruyucu aile olarak bakımını üstlendikleri 3 yaşındaki Etiyopyalı Adem, festivalde sempatik tavırlarıyla katılımcıların ilgisini çekti. Bilgili, 7 aydır koruyucu aile olarak Adem'in bakımını üstlendiklerini ve kendisini bir aile ortamında büyütmeye çalıştıklarını kaydetti.