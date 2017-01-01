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Nevşehir'deki ATV kazası

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:26
Nevşehir'deki ATV kazası

KIRŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, kullandığı ATV aracının uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren doktor Barış Altuntaş, Kırşehir'de toprağa verildi.

Altuntaş'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kırşehir Cacabey Camisi avlusuna getirildi. Doktorun yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Altuntaş, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Külhöyük köyü mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Altuntaş'ın yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Altuntaş'ın cenazesinin taşınması sırasında yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Dr. Altuntaş, dün gezinti yapmak için kullandığı ATV motorun Nevşehir Kılıçlar Vadisi mevkisinde uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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