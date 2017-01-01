Kaçak sigaraları hedef tahtasına gizlemişler

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen 2 operasyonda, aralarında oyuncak hedef tahtalarına gizlenmiş olanların da yer aldığı 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kentte sigara kaçakçılığı olaylarını önlemek için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak sigara taşındığı belirlenen bir aracı durdurup aramak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başlayan sürücü, polisin ısrarlı takibi sonucu durdurulup arandı.

Aramada, aracın arka koltuğu ve bagajına doldurulup üzeri örtü ile kapatılan 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İldeki bir başka operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan ve kargo taşımacılığında kullanılan bir kamyonda oyuncakların arasına gizlenmiş 4 bin 150 paket kaçak sigara bulundu.

Bu sigaralardan bir kısmının oyuncak hedef tahtasının arka kısmına gizlenip şeffaf poşet ile paketlenmesi dikkati çekti.

Her iki olayla ilgili söz konusu araçların 2 sürücüsü gözaltına alındı.