ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:03

BURSA (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Türkiye'de kazı ve yüzey araştırmaları sayısında 2002 yılından sonra önemli bir gelişme sağlandığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği, Uludağ Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurt, sempozyumun 1979 yılından bu yana Genel Müdürlük tarafından organize edildiğini söyledi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu dolayısıyla pek çok uygarlığa yurt olduğuna dikkati çeken Kurt, "Türkiye, zamanla bu uygarlıkların bıraktığı izlerle adeta açık hava müzesine dönüşmüştür. Tüm insanlığın ortak mirası olan kültür mirasımızın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar Anadolu'da iki asra yakın bir zamandır yerli ve yabancı birçok bilim insanı tarafından büyük bir titizlik ve özveriyle devam ettirilmektedir." dedi.

Kurt, Anadolu'da 19. yüzyılda başlayan bilimsel çalışmaların, 21. yüzyıl Türkiye'sinde çok uluslu disiplinler arası yöntemle kurumsallaşmış kazı ve araştırmalara dönüştüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bakanlığımızca izin verilen kazı ve yüzey araştırmalarıyla arkeolojik bilimsel çalışmaların sonuçlarının değerlendirildiği, kendi dalında tek olma özelliği taşıyan ve sonuçları 6 ciltlik kitap halinde düzenli yayınlanan sempozyum, ulusal ve uluslararası bilim çevreleri tarafından yakından takip edilerek takdir edilmektedir. Bu bilinçle ülkemizdeki kazı ve yüzey araştırmaları sayısında özellikle 2002'den sonra büyük artış yaşanarak önemli bir gelişme sağlanmıştır. Türk bilim adamlarınca 2002'de 57 olan kazı çalışmalarının sayısı günümüzde 112'ye çıktı. 2002'de 59 olan yüzey araştırmaları sayısı ise 2016'da 101'e ulaşmıştır."

Kurt, Türkiye'de geçen yıl 560 arkeolojik çalışmanın gerçekleştirildiğini de kaydetti.

- "Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, "Bunlar bizim en önemli ziynetlerimiz, birikimlerimiz. Artık yerel yönetim deyince akla şehrin yaşanabilir olması, altyapısının ve üst yapısının yapılması değil her alanda gelişmesi geliyor. Sahip olduğu kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan kentlere sahip çıkan başta yerel yönetimler olmalı. Bunun süreklilik göstermesi ve aksamadan yürüyebilmesi için yerel yöneticilerin de bu işe el atması gerekiyor. Bu konuda da ilk adımları atan ve 2000 yılında da Tarihi Kentler Birliğini kuran Bursa’dır. Bu alanda yapılan çalışmalarla Bursa örnek ve öncü olmaya gayret etti." diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da alanında en büyük ve prestijli uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulcay, bu etkinlikte, geçen yıl Türkiye'de yerli ve yabancı ekipler tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve araştırmaların ele alınıp tartışılacağını belirterek, "Organizasyonda kazı sonuçları toplantısı, araştırma sonuçları toplantısı ve arkeometri sonuçları toplantısı ana başlıkları altında 5 salonda yaklaşık 350 bildiri, bizzat kazı ve araştırma başkanları tarafından sunulacak. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, ABD, Kanada, İsviçre, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen ve bakanlığımız izniyle geçen yıl gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu araştırmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalarla ilgili bildirileri hep birlikte izleyeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, kazı ve alan başkanları ile akademisyenlerin katıldığı sempozyum 26 Mayıs'a kadar sürecek.


İLGİLİ HABERLER
Gönüllü öğretmenlere teşekkür
YEREL

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
UNESCO'da yeni hedef İznik
YEREL

UNESCO'DA YENİ HEDEF İZNİK
BUSMEK öğrencilerle buluştu
YEREL

BUSMEK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Müzik Akademisi kursiyerlerinin tiyatro heyecanı
YEREL

MÜZİK AKADEMİSİ KURSİYERLERİNİN TİYATRO HEYECANI
Yıldırım'da kaçağa geçit yok
YEREL

YILDIRIM'DA KAÇAĞA GEÇİT YOK
Trial Şampiyonası nefes kesti
YEREL

TRİAL ŞAMPİYONASI NEFES KESTİ
Zabıtadan tabela operasyonu
YEREL

ZABITADAN TABELA OPERASYONU
AK Parti Bursa teşkilatı üyeleri 52 otobüs ile tarihi kongreye çıkartma yaptı
YEREL

AK PARTİ BURSA TEŞKİLATI ÜYELERİ 52 OTOBÜS İLE TARİHİ KONGREYE ÇIKARTMA YAPTI
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
YEREL

BURSASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
GÜNCELLEME - Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 12 YARALI
Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Bursa'da yapılıyor
YEREL

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ BURSA'DA YAPILIYOR
Voleybolda transfer
YEREL

VOLEYBOLDA TRANSFER
4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi
YEREL

4. ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Kardeş Şehir Tutin'den festivale destek
YEREL

KARDEŞ ŞEHİR TUTİN'DEN FESTİVALE DESTEK
Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI
Yıldırım'da erguvan zamanı
YEREL

YILDIRIM'DA ERGUVAN ZAMANI
Tartıştığı karısını öldürdü
YEREL

TARTIŞTIĞI KARISINI ÖLDÜRDÜ
Osmangazi'den çocuklara su oyunları parkı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÇOCUKLARA SU OYUNLARI PARKI
Başkan Edebali, 69 mahallede 354 haneyi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ, 69 MAHALLEDE 354 HANEYİ ZİYARET ETTİ
Tarihi çarşıyı 'Payitaht' heyecanı sardı
YEREL

TARİHİ ÇARŞIYI 'PAYİTAHT' HEYECANI SARDI
&quot;Evdeki her odanın çiçeği farklıdır&quot;
YEREL

"EVDEKİ HER ODANIN ÇİÇEĞİ FARKLIDIR"
Şüpheliyi yakalamaya çalışan polisin düşen silahı ateş aldı
YEREL

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAYA ÇALIŞAN POLİSİN DÜŞEN SİLAHI ATEŞ ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı