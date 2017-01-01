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BURSA (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Türkiye'de kazı ve yüzey araştırmaları sayısında 2002 yılından sonra önemli bir gelişme sağlandığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği, Uludağ Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurt, sempozyumun 1979 yılından bu yana Genel Müdürlük tarafından organize edildiğini söyledi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu dolayısıyla pek çok uygarlığa yurt olduğuna dikkati çeken Kurt, "Türkiye, zamanla bu uygarlıkların bıraktığı izlerle adeta açık hava müzesine dönüşmüştür. Tüm insanlığın ortak mirası olan kültür mirasımızın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar Anadolu'da iki asra yakın bir zamandır yerli ve yabancı birçok bilim insanı tarafından büyük bir titizlik ve özveriyle devam ettirilmektedir." dedi.

Kurt, Anadolu'da 19. yüzyılda başlayan bilimsel çalışmaların, 21. yüzyıl Türkiye'sinde çok uluslu disiplinler arası yöntemle kurumsallaşmış kazı ve araştırmalara dönüştüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bakanlığımızca izin verilen kazı ve yüzey araştırmalarıyla arkeolojik bilimsel çalışmaların sonuçlarının değerlendirildiği, kendi dalında tek olma özelliği taşıyan ve sonuçları 6 ciltlik kitap halinde düzenli yayınlanan sempozyum, ulusal ve uluslararası bilim çevreleri tarafından yakından takip edilerek takdir edilmektedir. Bu bilinçle ülkemizdeki kazı ve yüzey araştırmaları sayısında özellikle 2002'den sonra büyük artış yaşanarak önemli bir gelişme sağlanmıştır. Türk bilim adamlarınca 2002'de 57 olan kazı çalışmalarının sayısı günümüzde 112'ye çıktı. 2002'de 59 olan yüzey araştırmaları sayısı ise 2016'da 101'e ulaşmıştır."

Kurt, Türkiye'de geçen yıl 560 arkeolojik çalışmanın gerçekleştirildiğini de kaydetti.

- "Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, "Bunlar bizim en önemli ziynetlerimiz, birikimlerimiz. Artık yerel yönetim deyince akla şehrin yaşanabilir olması, altyapısının ve üst yapısının yapılması değil her alanda gelişmesi geliyor. Sahip olduğu kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan kentlere sahip çıkan başta yerel yönetimler olmalı. Bunun süreklilik göstermesi ve aksamadan yürüyebilmesi için yerel yöneticilerin de bu işe el atması gerekiyor. Bu konuda da ilk adımları atan ve 2000 yılında da Tarihi Kentler Birliğini kuran Bursa’dır. Bu alanda yapılan çalışmalarla Bursa örnek ve öncü olmaya gayret etti." diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da alanında en büyük ve prestijli uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulcay, bu etkinlikte, geçen yıl Türkiye'de yerli ve yabancı ekipler tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve araştırmaların ele alınıp tartışılacağını belirterek, "Organizasyonda kazı sonuçları toplantısı, araştırma sonuçları toplantısı ve arkeometri sonuçları toplantısı ana başlıkları altında 5 salonda yaklaşık 350 bildiri, bizzat kazı ve araştırma başkanları tarafından sunulacak. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, ABD, Kanada, İsviçre, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen ve bakanlığımız izniyle geçen yıl gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu araştırmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalarla ilgili bildirileri hep birlikte izleyeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, kazı ve alan başkanları ile akademisyenlerin katıldığı sempozyum 26 Mayıs'a kadar sürecek.



