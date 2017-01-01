Bodrum'da camiden hırsızlık kamerada

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, 2 kişinin cami önüne ibadet amacıyla bırakılan halıyı sökerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Tepecik Camisi'ne gelen imam, kapının önüne ibadet amacıyla bıraktığı halının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntüleri izleyen imam, kapı önüne yapıştırarak sağlamlaştırdığı halının kimliği belirsiz 2 kişi tarafından zorla sökülerek çalındığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Cami imamı görüntüleri, "İnsanların geceleri mağdur olmadan rahat ibadetlerini yapsınlar diye camimizin girişinde döşemiş olduğumuz halının başına gelenleri bakın görün." yazısıyla sosyal medya hesabından da paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.