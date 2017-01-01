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Denizli'de öğrenci kavgası: 6 yaralı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:10

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup öğrenci, üniversite yakınında tartıştı.

Tartışmanın taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 6 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga, çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince sonlandırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edildi.

Polis, olayın ardından 17 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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