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Edirne'de 125 kaçak ve sığınmacı yakalandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:17

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 125 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri Meriç ve Uzunköprü ilçeleriyle merkeze bağlı Budakdoğanca, Sarayakpınar, Orhaniye köylerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan Suriye, Irak, Pakistan, İran, Gürcistan, Filistin ve Afganistan uyruklu 125 kişi bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 3 kişi de tutuklandı.

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