Demir parmaklıklar ardında hafız oldu

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MANİSA (AA) - Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlü, yaklaşık 1 yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Hükümlü E.K'nin hafızlık eğitimini tamamlaması nedeniyle ceza infaz kurumunda tören düzenlendi.

E.K'nin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan törende konuşan Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik, kurumun kişilerin kendilerini rehabilite etmesini sağlayan önemli yerlerden olduğunu belirterek "Bu kardeşimiz vaktini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek geçirdi. Bu çalışması örnek alınacak bir çalışma ve bunun diğer hükümlü ile tutuklulara da örnek olması gerekiyor." dedi.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, "E.K, üstün gayretle, zor şartlar altında hafızlığını tamamladı. Ayaklı bir Kur'an olarak hayatına Kur'an'ı yoldaş edindi. Bundan sonrası için de ezberlediği Kur'an ile amel etmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Cezaevi vaizi ve hafızlık hocası Ahmet Erdinçli ise E.K'nin kendisine en büyük hayalinin hafız olmak olduğunu söylediğini, 3 kişiyle Kur'an-ı Kerim'i ezberleme çalışmalarına başladıklarını anlattı.

E.K'nin yaklaşık 1 yıla yakın aldığı eğitim sonucunda hafız olduğunu ifade eden Erdinçli, diğer 2 kişinin de en kısa sürede hafızlıklarını tamamlayacağını belirtti.

Hafızlığı tamamlayan E.K. de bugünün kendisi için çok önemli olduğunu, insanların azimle her şeyin üstesinden gelebileceğini dile getirerek "Ceza İnfaz Kurumlarında manevi destek çok önemli. Böyle ruhi sıkıntının çok olduğu yerlerde rahatlamanın yolu Kur'an, sünnet ve dini kitaplardır." dedi.

Kurum Müdürü Çelik ve İl Müftüsü Cihan, hafızlığını tamamlayan E.K'ye hafızlık belgesi ve cezasını tamamladıktan sonra kutsal topraklara gitmesi için umre hediyesi verdi.