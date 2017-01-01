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Sakarya'da Atatürk heykeline saldırı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:23
Sakarya'da Atatürk heykeline saldırı

SAKARYA (AA) - Sakarya kent merkezindeki Atatürk heykeline baltalı saldırıda bulunan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçe merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yaklaşan M.F.T.(37), önce elindeki tiner şişesini yere dökerek ateşe verdi. Yanıcı maddenin etkisinin kaybetmesinin ardından elindeki poşetten baltayı çıkaran M.F.T, heykele saldırdı.

Olayı fark ederek heykelin etrafına toplanan vatandaşlar, saldırgana müdahale etti. Yanına yaklaşılmaması için uyarıda bulunup, elindeki baltayı birkaç kez çevredekilerin üzerine doğru sallayan M.F.T'nin dalgınlığından yararlanan vatandaşlar, kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri de saldırganı tepkili vatandaşların arasından çıkararak, meydandaki zabıta noktasına soktu. Daha sonra meydana gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.T, zırhlı araçla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- 2010'da benzer saldırı gerçekleştirmiş

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganı yakalamak için çaba gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Olayın faili olarak değerlendirilen şahsın ilk belirlemelere göre, 2010 yılında da benzer bir saldırı gerçekleştirdiğini bildiren Vali Coş, "Bundan dolayı hakkında devam eden yargısal işlemler var. Psikiyatrik açıdan da bir rahatsızlığı olduğuna dair raporu var." dedi.

Vali Coş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Suriyeli olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kişinin Türk vatandaşı olduğunu kaydetti.

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