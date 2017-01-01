Antalya Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temeli atıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, nüfusu giderek artan ve yılda yaklaşık 12 milyon yabancının ziyaret ettiği kentte güvenlik hizmetlerinin çok büyük önem taşıdığını bildirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı. Konyaaltı ilçesi Uncalı Polis Lojmanları arkasındaki alanda gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Müdür Celal Uzunkaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Solmaz ve emniyet mensupları katıldı.

Karaloğlu, törendeki konuşmasında, güvenlik hizmetinin insanlar için beslenme ihtiyacı kadar önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Şehirlerin, mahallelerin, sokakların güvenli olmasının en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Antalya hem gelişme potansiyeli bakımından hem de Türkiye'nin vitrini olması bakımından yılda 12 milyon yabancının ziyaret ettiği bir şehir. Burada olacak bir olumsuzluğun ülkenin imajını çok derinde sarsması ihtimali daha yüksek. Onun içi bu şehirde güvenlik hizmeti çok önemli." diye konuştu.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün bugüne kadar kentin farklı yerlerinde parçalı olarak hizmet verdiğini belirten Karaloğlu, bu durumun hizmet kalitesini düşürdüğünü ve emniyet mensupları için güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti. Mevcut binalarının önünün bariyerlerle korunmaya çalışıldığını kaydeden Karaloğlu, "İşte o görüntülerden de şehri kurtarmış olacağız bu yeni hizmet binasıyla. Bu hizmet binalarının kalitesi iki bakımdan önemli. Birinci hizmeti sunduğumuz vatandaş açısından hizmet sunulan mekanların da kaliteli olması ve hizmet veren personel açısın da önem taşır." dedi.

Hizmet binası teslim tarihinin 900 iş günü olarak belirlendiğini ama yüklenici firmanın 450 iş gününde teslim sözü verdiğini ifade eden Vali Karaloğlu, inşaat güvenlik riskini azaltacak bir durum olmaması için müteahhidi de çok sıkboğaz etmeden, makul bir sürede binan bitirilmesini arzu ettiklerini bildirdi.

- 45 bin 596 metrekarelik alana yapılacak

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da artan nüfus, güvenlik riskleri, her geçen gün hızla değişen şartlar ve suç türlerinin yanında güvenlik taleplerini karşılamak için Emniyet teşkilatının sürekli yenilenmeye ve gelişmeye açık olması gerektiğini söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün mevcut haliyle oldukça yetersiz, düzensiz ve farklı yerleşkelerde güvenlik hizmeti verdiğini, daha sağlıklı ve nezih ortamlarda hizmet verilmesi için yeni hizmet binasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Yeni hizmet binası ile vatandaşlarımıza daha hızlı, etkili ve yüksek kaliteli güvenlik hizmeti sunulacak, gece gündüz ve en zor şartlar altında canları pahasına görev yapan polislerimizin daha çağdaş ve modern çalışma ortamında görev yapmaları sağlanacak, engelli vatandaşlarımızın hiç zorlanmadan istedikleri alanlara ve birimlere ulaşmaları temin edilecektir. Yeni hizmet binası projesinin yaklaşık maliyeti 68 milyon 325 bin 29 lira olup, 51 milyon 51 bin lira bedel üzerinden ihale edilmiştir. 45 bin 596 metrekarelik alan üzerinde toplam 42 bin 506 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilecek. Yeni hizmet binası toplam 8 bloktan oluşmaktadır. Hizmet binasında 663 oda, 40'ı kapalı 400'ü açık olmak üzere toplam 440 adet araç otoparkı, konferans ve yemek salonları, kreş, terzi, kuaför, kuru temizleme, çamaşırhane, kafeterya, mescit gibi sosyal donatı alanları bulunuyor."

Konuşmalardan sonra yeni hizmet binası için Vali Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Uzunkaya ve diğer protokol tarafından butona basılarak temel atıldı.