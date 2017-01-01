Polis ve esnaf dolandırıcıları tiyatro sahnesinde anlattı

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AYDIN (AA) - Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, telefon dolandırıcılarına dikkati çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Polis ve esnafın rol aldığı "İletişimle dolandırıcılık" isimli tiyatro oyunu Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Cep telefonunun, küçük büyük herkesin günlük hayatta kullandığı en önemli iletişim aracı olduğunun vurgulandığı oyunda, doğrudan iletişim yerine telefonla iletişimin yaygın kullanımına dikkat çekildi.

-Her kılığa girebiliyorlar

Dolandırıcıların yöntemlerine mizahi dille yer verilen oyunda, teknolojik gelişmelerin kötü amaçlar için kullanımı gözler önüne serildi.

Oyunda, dolandırıcıların geliştirdikleri bilgisayar programları sayesinde, emniyete ait 155 hattı süsü vererek arama yapabildiğine işaret edilerek, kendisini polis olarak tanıtan iki kişinin, maddi durumu iyi olmayan bir aileyi arayarak yaptıkları dolandırıcılık canlandırıldı.

Vatandaşların dikkat etmesi durumunda dolandırıcıların hilelerinin aslında çok rahat anlaşıldığı mesajının verildiği oyunda, polis veya savcının asla para istemeyeceği vurgulandı.

- Amaç vatandaşın bilinçlenmesi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kadir Erciyes, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini savcı veya polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıranların hileli oyunlarına dikkati çekmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelediklerini söyledi.

Erciyes, "Telefon dolandırıcılığında çok sayıda mağdur olduğu için bu konuda bir çalışma yapmak, vatandaşımızı bilinçlendirirken güldürmek istedik. Hakikaten ortaya büyük bir emekle birlikte iyi bir oyunun çıktığını görüyoruz." dedi.

Tiyatro oyununda rol alan ve perdecilik yapan Tevfik Erdede, sahnede olmanın bambaşka bir duygu olduğunu ifade etti.

Kuru temizlemecilik yapan Hatice Gümüştaş ise ilk defa bir sahnede yer aldığını belirterek, "Polislerle aynı sahnede olmak çok güzel bir duygu, onlarla aynı ortamda bulunmak aynı amaç doğrultusunda buluşmak gerçekten çok güzel." diye konuştu.



