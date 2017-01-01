Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

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MUĞLA (AA) - Muğla'da 13 Mayıs'ta midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, Marmaris ilçesinde trafik ekipleri tur araçlarına yönelik denetimleri her gün yapmaya başladı.

Atatürk Meydanı ilçe çıkışı istikametinde Muğla ve ilçeleri ile Aydın, İzmir ve Denizli'ye giden günübirlik tur taşımacılığı yapan otobüs, midibüsler ve minibüsler durduruldu. Denetimlerde trafik ekipleri araçların ve şoförlerin taşıma evraklarını inceledi.

Trafik ekipleri tur araçlarında emniyet kemeri olup olmadığı ve turistlerin kemerleri takıp takmadığını kontrol etti. Emniyet kemeri konusunda turistler ve araç sorumluları ile rehberler uyarıldı.

Denetim esnasında içi turistleri taşılan bir minibüste emniyet kemerinin hiç olmadığı görüldü. Ekipler, turistlerin mağdur olmaması için tur şirketinden yeni bir araç istedi. Emniyet kemeri bulunmayan minibüs yolcu taşımacılığından men edilirken, araç sahibine cezai işlem uygulandı. Araçtaki eksiklikleri giderebilmesi için de 7 gün süre verildi.

Denetimlerde eksik evrak tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, AA muhabirine, emniyet yetkililerinin uygulamasından son derece memnun olduklarını, kontrollerin turistlerin güvenliğinin yanı sıra turizmin geleceğine de katkıda bulunduğunu dile getirdi.