Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi'nde Emrah Kurt idaresindeki 59 S 2035 plakalı servis aracı ile Hüseyin Bilgiç'in kullandığı 34 ZPB 68 plakalı servis aracı çarpıştı.
Kaza sonrası aynı yönde seyir halindeki Kazım Çetinkaya yönetimindeki 59 TH 243 plakalı otomobil de kazaya karışan servis araçlarından birine çarptı.
Kazada servis aracı şoförlerinden Bilgiç ile yolculardan Cevdet Akgün (50) ile kaza sırasında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Güral (59) ile Ezgi Uzun (30) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.