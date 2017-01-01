Mehmetçik kaçakçılara göz açtırmıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarmanın son bir haftada yaptığı operasyonlarda, kaçak olan 54 bin paket sigara ile 100 çift spor ayakkabı ele geçirildiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışma sonucu Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Erzurum'a gelen bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara bulunduğu bilgisi alındı.

Kaçakçıların, bu sigaraları İstanbul ve Erzurum'da piyasaya sürmek istediğini belirlenince İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları, kaçakçıları yakalamak için harekete geçti.

Horasan ilçesinde gece saatlerinde söz konusu kamyonu bulan ekipler, araçta tütün tespit köpeği "Hazır" desteğinde arama yaptı.

Aramada, Hazır'ın tepki vermesi üzerine, Mehmetçik'i yanıltmak amacıyla kum doldurularak ağırlıkları artırılan hurma paketlerinin altına gizlenen kolilerdeki 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kentte, jandarmanın bu operasyonunda aralarında yer aldığı son bir haftadaki operasyonlarında, araç, ev ve iş yerlerindeki aramalarda 54 bin paket kaçak sigara ile marka değeri yüksek 100 çift spor ayakkabısı ele geçirildiği ve yakalanan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Mehmetçik'in, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam ettiği vurgulandı.