Çaldıkları kamyonet devrilince yakalandılar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinin önünden çaldıkları araçla kaçan ve polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi, kovalamaca sonucu devrilen otomobilde yakalandı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde park halinde duran 27 YJ 640 plakalı kamyonet, İsmail K. ve Yaşar K, tarafından çalındı. Durumu fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine, İbrahimli Mahallesi istikametine kaçan şüpheliler, takibe alındı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin içerisinde bulunduğu kamyonet, yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından, Adliye Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.