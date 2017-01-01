KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Kardemir Karabükspor, Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ı 77-74 yendi.
Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maçı hakemler Nurettin Bilmez, Dinçer Mörel ve Nadir Gürel yönetti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde tamamlayan Karabük temsilcisi, devre arasına da 35-33'lük üstünlükle girdi.
Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, üstünlüğü eline geçirip üçüncü periyodu 55-51 önde kapattı.
Çekişmeli geçen son periyotta daha dikkatli oynayan Kardemir Karabükspor, karşılaşmayı 77-74 kazandı.
Takımlar arasındaki ikinci maç yarın yapılacak.