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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:20

TRABZON (AA) - Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında çoğunluğu iş adamı 40 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans kaynağına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında "ByLock" kullandığı belirlenenlerin de olduğu 40 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin çoğunun iş adamı olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, haklarında gözaltı kararı olan kişilerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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