Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar:

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HATAY (AA) - Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Bölgesinde ve dünyada ekonomik alanda, ekonomisi en yüksek ülkeler arasında onuncu sırada yer alan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada en güzel şekilde iktidarıyla, muhalefetiyle temsil edilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Bayraktutar, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, yeni yönetim seçimleri gerçekleştirilen il teşkilatlarını gezerek, tebrik ettiklerini belirtti.

Türkiye'de yapılan 16 Nisan halk oylamasıyla milletin iradesini ortaya koyduğunu anlatan Bayraktutar, rakamlarla uğraşmayı artık bu milletin iradesini kabul etmemek olarak değerlendirdiğini ifade etti.

İktidar ve muhalefetten kısır çekişmelerden, çatışmalardan kaçınmalarını isteyen Bayraktutar, "Bölgesinde ve dünyada ekonomik alanda, ekonomisi en yüksek ülkeler arasında onuncu sırada yer alan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada en güzel şekilde iktidarıyla muhalefetiyle temsil edilmesini arzu ediyoruz. Geçmişteki tartışmaların bitirilmesini, ülkenin lider olma konumunu daha üst seviyelere nasıl getirileceğini hesap etmeleri lazım, milletin değerleriyle oynamadan, hep beraber bütün partilerden bunu arzu ediyoruz. 16 Nisan tartışmalarının bitmesi gerekir. İktidar bu konuda güzel adımlar atıyorsa, engel değil, destek olunmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

Bayraktutar, FETÖ bölge sorumlularının "imam" olarak adlandırılmasının kendilerini rahatsız ettiğini bildirerek, "Bütün ilgili birimlerin bu terörist başlarının imam diye nitelendirilip, anlatılmasından kaçınmaları gerekir. Benim meslektaşlarımı terörist ilan etmek gibi bir şey oluyor." ifadesini kullandı.

Teşkilatlarındaki 114 bin çalışan içerisinde şu anda 85 bin üyeye ulaşmış durumda olduklarını aktaran Bayraktutar, şunları söyledi:

"Bu sene ağustos ayı içerisinde yapılacak toplu görüşmelere oturacağız. Toplu sözleşme süreci içerisinde çalışmalarımız başlamış durumda. İki türlü toplu sözleşme imzalayacağız. Biri hizmet kolu sözleşmesi, diğeri de genel toplu sözleşme. Bu konuda bütün çalışmalar devam etmektedir. Taleplerimizi haziran ayı içerisinde basın aracılığıyla paylaşacağız. Toplu sözleşmeden önce bizim, hem konfederasyon olarak, hem de Diyanet-Sen hizmet kolu olarak bazı özel taleplerimiz var. Bunlardan biri konfederasyon olarak memura siyaset hakkının verilmesidir. Bana göre bütün teşkilatımıza göre demokratik olmayan bu anlayıştan vazgeçilmesini ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz. İkincisi, 657 Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak olan çalışma. Şu an iktidar partisinin bu konuda ciddi bir çalışma yaptığını biliyoruz. Memuru rahatsız etmeyecek şekilde, tabanda iş güvencesi diye değerlendirilen bu yargı iş güvencesine dokunmadan diğer konulardaki değişikliklerin yapılmasını arzu ediyoruz."

Bayraktutar, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının 28 Şubat mağduru olduğunu, bu kişilere lisans tamamlama hakkının verilmesini beklediklerini bildirdi.