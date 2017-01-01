Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Caddesinde seyreden Levent Ercan idaresindeki 81 DP 753 plakalı özel denetimli halk otobüsü ile Namık Kemal Sokak'tan caddeye çıkmak isteyen Emre İpekoğlu idaresindeki 71 EE 579 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak yer alan Nurul İpekoğlu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralı İpekoğlu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kontrolsüz şekilde kavşaktan yola çıkan otomobile halk otobüsünün hızla çarptığı görülen kayıtlara, kaza sonrası yaşanan panik ve yaralanan kişinin otomobilden çıkarılma anı da yansıyor.