Mersin'de organize suç örgütü operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'de, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 9 kişiden 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müşteki ifadelerinden ve istihbarat çalışmalarından yola çıkan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurup, tefecilik ve yağma yaptıkları, vatandaşları tehdit ettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyon başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik, 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Polisler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda bulduğu tapu senedi, senet, banka dekontu, tapu, kroki, ajanda, senet koçanı ve dijital malzemeleri incelenmek üzere emniyete götürdü.

Sorgularının ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, M.Ş, İ.Ş, A.K. ve M.U, "Suç örgütüne üye olmak ve tefecilik" suçlarından tutuklanırken, diğer şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.