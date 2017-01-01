Engelli çocuklara yönelik uçurtma şenliği

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesince, Şırnak Üniversitesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen şenliğe engelli çocukların yanı sıra bazı ortaokul öğrencileri de katıldı. Şenlikte engelli çocuklar ve öğrenciler, öğretmenleri ve yakınlarıyla uçurtma uçurdu, çeşitli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla çocukların travma yaşadığını söyledi.

Çocukların bu travmayı atlatması için ailelere psikososyal destek verdiklerini anımsatan Akçam, "Zaman zamanda bu tip etkinlikler düzenleyip çocukların bu travma sürecini atlatmalarına için onlara yardımcı oluyoruz." dedi.

Öğrencilerinden Aynur Buğa, şenlikte çok eğlendiklerini belirterek "Biz buraya ilk defa geliyoruz ve çok eğleniyoruz, tüm okullarla birlikteyiz, engelli arkadaşlarımız ve büyüklerimizle çok mutluyuz." dedi.

Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Müslüm Bektaş ise "Hayallerimizi kağıtlara yazdık, uçurtmalara koyacağı ve uçuracağız." ifadesini kullandı.



