Trakya Birlik Spor Kulübünden güreşçilerine kutlama

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EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Spor Kulübü, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar güreşte madalya kazanan milli sporcuları Yasemin Adar, Hafize Şahin, Burcu Kebiç, Gamze Nur Adakan ve Bediha Gün'ü tebrik etti.

Kulübün yayımladığı kutlama mesajında, sporcuların, Türkiye'nin gururu olduğu ifade edilerek şu görüşlere yer verildi:

"Türk güreşinde Edirne'yi bir adım daha öne çıkartmak için çalışmaktayız. Yapımız buna müsait. Altyapıdan birbirinden değerli sporcularımız geliyor, yeter ki bizlere gerekli destek verilsin. Geçtiğimiz ay Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Yasemin Adar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu, ülkemiz ve kulübümüz için övünç kaynağı oluyor. Aynı zamanda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcularımız milli mayo altında 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Sporcularımızı başarılarından dolayı Trakya Birlik camiası olarak tebrik eder, bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar dileriz."

Oyunlarda, 75 kiloda Yasemin Adar altın, 63 kiloda Hafize Şahin, 53 kiloda Burcu Kebiç ve 60 kiloda Gamze Nur Adakan gümüş, 55 kiloda da Bediha Gün bronz madalya kazanmıştı.